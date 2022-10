Idoso de 75 anos é indiciado pelo abuso de duas netas

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, indiciou um idoso de 75 anos pelo estupro de duas primas, de 12 e 14 anos. As vítimas são netas do suspeito. A família vive em imóveis separados, mas no mesmo lote, no bairro Granja Verde.

De acordo com a delegada Ariadne Elloise Coelho, o caso veio à tona no fim de agosto, depois que a adolescente mais velha teve uma crise de pânico na escola e começou a bater a cabeça na parede. Uma professora e a diretora da instituição de ensino, que já tinham percebido mudanças no comportamento da aluna, conversaram com ela e descobriram os abusos. “Ela chegou a dizer que não tinha mais vontade de viver”, conta a delegada.

Segundo a jovem, sob o pretexto de massagear os ombros, o idoso aproveitava para tocar os seios e a genitália dela. No relato, a garota informou que vinha sendo vítima desde os 8 anos, e que o suspeito fazia a mesma coisa com uma das primas há pelo menos dois anos.

“Na ocasião, ela falou que o avô aproveitava também para observá-la tomando banho. As duas jovens passaram por uma avaliação psicológica. No laudo final, a psicóloga destacou o sofrimento de uma delas, que deverá passar por acompanhamento constante”, frisa a titular da Deam.

O idoso foi indiciado por estupro de vulnerável na forma continuada, com aumento de pena em razão da relação de ascendência com as vítimas. Ou seja, pelo fato de ser avô das adolescentes. O inquérito concluído pela Polícia Civil foi encaminhado para o Ministério Público.