Idosa vítima de bala perdida não resiste e morre na capital Rio Branco

Zélia Efigênia Liberalino do Carmo, de 65 anos, morava no município de Sena Madureira, no bairro da Pista. A idosa foi vítima de bala perdida, durante um confronto entre membros de facções criminosas.

A idosa estava estava internada desde a última terça-feira, 04 de outubro, lutando pela vida. A vítima passou por uma cirurgia complicada para a retirada do projétil da cabeça, e logo após a realização desta cirurgia, dona Zélia foi internada na UTI.

O caso aconteceu na noite da última terça-feira 4, a idosa foi atingida por um disparo de arma de fogo quando estava saindo da própria residência, que fica localizada no bairro da Pista, em Sena Madureira. Segundo informações, a idosa estaria saindo para se encontrar com uma das filhas, que estaria trabalhando em uma banca, localizada no beco do Adriano.

De acordo com a PM, três criminosos já foram identificados, eles fazem parte de uma organização criminosa. O disparo que atingiu dona Zélia, teria sido proveniente de um confronto entre as facções rivais do Bairro da Pista e do Bairro do Segundo Distrito. A idosa acabou sendo mais uma vítima do crime organizado.

O caso agora será investigado pela Polícia Civil do município, o corpo da vítima será levado para o município de Sena Madureira, onde será velado e sepultado pela família.