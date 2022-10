Idosa que guardava armamento de facção entrega 15 armas a policiais

Na terça-feira (4), a suspeita foi presa em flagrante. Segundo a polícia, um jovem, de 20 anos, que também estava envolvido no crime, também foi preso. A idosa é mãe de um preso da Penitenciária Estadual de Dourados (PED), ligado à organização criminosa.

As investigações apontaram que o grupo receberia uma nova remessa de armas, vindas do Paraguai, após as eleições brasileiras. Segundo a polícia, o armamento ficaria na casa da suspeita até ser distribuído, seguindo determinações da facção.