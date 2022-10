Idosa é morta após ser atacada por pitbull que se soltou de corrente

- Publicidade -

Uma idosa de 74 anos morreu após ser atacada por um pitbull em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, nesta terça-feira (25). O irmão da vítima é o tutor do animal que se soltou e avançou nela. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência, mas a senhora já estava morta quando os militares chegaram.

O irmão da idosa comentou que estava em casa, no bairro Mundo Novo, quando o ataque aconteceu. Segundo ele, o pitbull não estava permitindo que outras pessoas se aproximassem dele. A idosa havia chegado no quintal do imóvel do familiar, momento em que o cão se soltou da corrente.

O animal foi capturado pela equipe dos bombeiros e levado, na sequência, para o canil municipal. A perícia da Polícia Civil de Minas foi até o local da ocorrência para fazer os trabalhos de praxe.