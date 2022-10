Idosa é atropelada por condutor que empinava moto; Veja vídeo

- Publicidade -

Uma idosa de 78 anos foi atropelada por uma moto e sofreu um grave ferimento na cabeça após o acidente, que aconteceu na tarde quarta-feira (26), em Toledo, cidade no Oeste do Paraná. Um vídeo de uma câmera de segurança local obtido pela Banda B mostra o momento do acidente.

Nas imagens é possível perceber que a idosa atravessava na faixa de pedestre antes de ser atingida. Além disso, a moto, conforme é possível perceber, estava sendo empinada pelo condutor, que fugiu após a situação.

Até a publicação desta reportagem, o piloto da moto ainda não havia sido encontrado. Por sua vez, além do ferimento na cabeça, a mulher sofreu ferimentos na perna e na coxa. Ela foi levada a um hospital local pelo Corpo de Bombeiros.

Veja vídeo: