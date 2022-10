Idosa é atingida por bala na cabeça durante tiroteio entre bandidos no interior do Acre

- Publicidade -

A idosa Vera Efigênia Liberalino do Carmo, de 65 anos, foi atingida por um tiro na cabeça no momento em que conversava em frente de uma casa. O crime ocorreu na noite desta terça-feira (4), no Beco do Adriano, localizado no bairro da Pista, em Sena Madureira, interior do Acre. A informação foi repassada ao g1 pela Polícia Militar.

A cidade tem dois distritos e a bala teria sido disparada por bandidos que estavam no bairro Niterói, que fica do outro lado do rio. A suspeita é que eles tentavam atingir membros de uma facção rival quando a idosa foi baleada. Pelo menos três homens estão envolvidos no crime. Eles fugiram após o disparo ser efetuado, mas a PM está com equipes fazendo buscas pelo bairro.

A vítima foi levada por terceiros às pressas para o Hospital João Câncio, em Sena Madureira, mas deve ser transferida para a capital devido à gravidade do ferimento.

Fonte: G1AC