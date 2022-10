Idosa atingida por bala na cabeça durante tiroteio passa por cirurgia no PS de Rio Branco

- Publicidade -

A idosa Zélia Efigênia Liberalino do Carmo, de 65 anos, que foi atingida por um tiro na cabeça no momento em que conversava em frente de uma casa, passa por cirurgia nesta quarta-feira (4) no Pronto-socorro de Rio Branco. A informação foi confirmada ao g1 pela direção da unidade.

O crime ocorreu na noite dessa terça-feira (4) no Beco do Adriano, no bairro da Pista, em Sena Madureira, interior do Acre. Por conta da gravidade do ferimento, a idosa foi transferida ainda nessa terça para o PS da capital.

Conforme a direção do hospital, ela ficou em observação para estabilização clínica e nesta quarta foi encaminhada ao centro cirúrgico para realizar o procedimento. O estado é estável, porém grave.

O g1 entrou em contato com o delegado da cidade, Marcos Frank para saber sobre o andamento das investigações e aguarda resposta até última atualização desta reportagem.

A cidade de Sena Madureira tem dois distritos e, segundo informou a Polícia Militar, a bala teria sido disparada por bandidos que estavam no bairro Niterói, que fica do outro lado do rio. A suspeita é que eles tentavam atingir membros de uma facção rival quando a idosa foi baleada.

Pelo menos três homens estão envolvidos no crime. Eles fugiram após o disparo ser efetuado. A vítima foi levada por terceiros às pressas para o Hospital João Câncio e depois transferida para o PS.

