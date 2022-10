Ídolo holandês, Van Basten detona Neymar após jogo do PSG: ‘Jogador sujo’

- Publicidade -

Mesmo entrando somente na etapa final do jogo, Neymar ganhou destaque no empate do Paris Saint-Germain com o Reims no último sábado (8), pelo Campeonato Francês. Após o duelo, o ex-jogador e ídolo da Holanda Marco van Basten criticou o astro brasileiro e o chamou de “jogador sujo”.

Neymar entrou no meio do segundo tempo contra o Reims e assumiu o protagonismo. Criou jogadas, se movimentou bem, perdeu gols e causou conflito. O brasileiro provocou os adversários com seus dribles e levou uma entrada dura. Seus companheiros de equipe foram tirar satisfação, e o clima ficou tenso no final da partida.

O Paris Saint-Germain volta a campo na próxima terça-feira para enfrentar o Benfica em casa pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League.

Neymar, que tem respondido a seus críticos em suas redes sociais, ainda não se manifestou sobre Van Basten.

Lance