Idioma coreano é o 4º mais buscado pelos internautas no Acre

As buscas no Google por um segundo idioma no Brasil ultrapassaram a marca de 11 milhões só em 2022. É o que revela um levantamento conduzido pela Preply. A plataforma de idiomas analisou mais de 11 milhões de pesquisas em 2022 no Google Trends em todos os estados do país que incluíam termos relacionados a cursos de idiomas e montou um ranking das línguas mais procuradas.

Dos 24 idiomas analisados, o inglês lidera em todas as regiões e também nacionalmente. A língua, que é falada em mais de 35 países, foi buscada cerca de 1,2 milhões de vezes desde janeiro. A surpresa do estudo foi a língua coreana, que totalizou mais de 20 mil buscas, integrando o top 10 dos idiomas mais procurados pelos brasileiros em 2022. Dentre as línguas asiáticas, o coreano é mais buscado que o japonês, mandarim e hebraico, idiomas de economias maiores que a Coreia do Sul.

Coreano chegou ao top 5 em 17 estados, fora do eixo Rio-São Paulo.

Apenas três países do mundo têm o coreano como língua nativa, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte e a província autônoma de Yanbian, na China. Mas a onda hallyu, termo que faz referência ao aumento da popularidade da música, das séries e da cultura sul-coreana no mundo, passou a ser refletida também na procura pelo aprendizado do idioma.

O interesse por cursos que ensinam a língua asiática chegou a regiões mais distantes de São Paulo, estado com quase 92% da comunidade coreana no Brasil. Em Goiás, Mato Grosso, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe, o coreano integra o top 5 dos idiomas mais buscados. O Acre é o único estado no qual o coreano ocupa a 4° posição no ranking.

A ascensão do idioma no território brasileiro pode ser resultado da influência cultural do país asiático no território nacional. Segundo pesquisas realizadas em 2020 pela Fundação Coreana para Intercâmbio Cultural Internacional, as exportações de produtos coreanos atingiram US$ 11,69 bilhões no ano. No setor audiovisual, o Brasil é o terceiro país onde mais cresceu a audiência pelos dramas coreanos, em comparação com o período anterior à pandemia. Em primeiro lugar ficou a Malásia e, em segundo, a Tailândia. Depois do Brasil, aparecem os Emirados Árabes Unidos e Taiwan.

Foram entrevistados 8,5 mil homens e mulheres de 15 a 59 anos dos seguintes países: China, Japão, Taiwan, Tailândia, Indonésia, Malásia, Índia e Vietnã, Austrália, EUA, Brasil, Argentina, França, Reino Unido, Rússia, Turquia, Emirados Árabes Unidos e África do Sul.

Mandarim e japonês: línguas asiáticas ganham destaque

Integrando o top 10 dos idiomas mais buscados pelos brasileiros na oitava e nona posição, o interesse pelo japonês e o mandarim acompanham o crescimento comercial de seus países. Atrás apenas dos Estados Unidos, a China e o Japão se tornaram a segunda e terceira maiores economias do mundo em 2022. Não à toa, os brasileiros buscam se capacitar em ambos os idiomas asiáticos. Um estudo preditivo da Preply revelou que o madarim será a língua mais falada por nativos até 2050, se tornando um dos idiomas mais importantes no mundo dos negócios a nível mundial.

Metodologia

O levantamento avaliou, por meio da ferramenta Keyword Planner, 11.072.770 buscas no Google Trends entre os dias 22 de janeiro e 22 de julho sobre termos e palavras-chave relacionados a cursos de idiomas. O estudo avaliou as buscas realizadas em todos os estados do Brasil. Consideramos apenas termos e palavras-chave em português.

Ascom