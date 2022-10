Humaitá oscila na estreia da Copa Verde, mas vence o Náutico-RR por 3 a 0

- Publicidade -

Num jogo de altos e baixos, o Humaitá superou na noite desta terça-feira (25), no estádio Florestão, o Náutico-RR por 3 a 0, em jogo único pela primeira fase da Copa Verde 2022. Alesson (2x) e Diego (contra) fizeram os gols do campeão acreano diante de um público de 202 pagantes (R$ 2.140,00).

Com o triunfo, o Tourão do Humaitá retorna a campo no próximo sábado (29) para medir forças, no estádio da Curuzu, em Belém-PA, contra o Paysandu, em jogo válido pelas oitavas-de-final da Copa Verde.

Resumo

O jogo começou com o Humaitá bem mais soltou contra uma adversário que marcava forte e não dava espaço para o campeão acreano chegar à meta do goleiro Katê.

De tanto insistir na busca do primeiro gol, o Tourão do Humaitá então chegou com perigo aos 17 minutos, após troca de passe entre os jogadores Alesson e Felipinho, mas o segundo finalizou sobre o gol de Katê.

Com mais posse de bola e buscando o gol adversário, o Humaitá então abriu o placar do confronto. Alesson recebeu assistência dentro da área de Ancelmo e finalizou de primeira. A bola desviou na zaga do time roraimense e acabou na rede, aos 35 minutos.

Sete minutos depois, o Tourão quase ampliou a vantagem com Marquinhos. O volante ganhou no jogo aéreo da defesa do Náutico e testou para a ótima defesa do goleiro Katê.

Nos acréscimos, o Náutico quase deixou tudo igual no marcador, após falha da defesa do Tourão. O atacante Kaio ficou com a sobra de bola e finalizou para a boa defesa de Tião. Quase o empate dos visitantes.

Na volta dos vestiários, o Náutico-RR retornou atrevido e quase empatou aos 9 minutos. O zagueiro Douglas errou o corte da bola dentro da área do Tourão e ela ficou com o Jorel, mas o jogador do time visitante finalizou para outra boa defesa do goleiro Tião.

Refeito do susto, o Humaitá conseguiu, aos poucos, se ajustar novamente em campo e a busca o segundo gol. E, após um erro da defesa do Náutico, o Tourão então encontrou o segundo gol da partida, numa finalização do oportunista Alesson, aos 29 minutos.

O segundo gol do campeão acreano foi uma verdadeira ducha de água fria na equipe roraimense, que ainda acabou levando o terceiro gol, com Diego (contra).

