Horário de votação no Acre inicia às 6 da manhã e encerra às 3 da tarde

- Publicidade -

O horário de votação neste segundo turno das eleições, no Acre, que acontece neste domingo, 30, inicia-se às 6 horas da manhã e encerra às 3 horas da tarde, conforme aconteceu no primeiro turno.

Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) unificou o horário de votação no País, com base no horário de Brasília. Com isso, os 588.433 eleitores do Acre aptos devem ficar atento ao relógio e não perder o horário da votação.

Como não houve segundo turno para o governo, os acreanos vão votar apenas em um candidato para a presidência da República.

Os eleitores decidirão se o atual presidente da República Jair Bolsonaro (PL) continua por mais 4 anos ou se Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assume o Palácio do Planalto dia 1º de janeiro de 2023.

O Alto Acre