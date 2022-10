Homenagem: 44 agentes que participaram de Comitê e do Pacto Acre sem Covid serão condecorados pelo governador Gladson Cameli

O governador Gladson Cameli (PP) vai condecorar 44 pessoas que fizeram parte do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 (CAECOVID) e do Grupo de Apoio ao Pacto Acre sem Covid (GAPASC) durante a Pandemia do novo coronavírus. A relação oficial dos nomes foi publicada hoje (14) mediante decreto no Diário Oficial do Estado (DOE).

As honrarias são reconhecimentos que visam agentes públicos, órgãos públicos e instituições que participaram efetivamente das ações da CAECOVID e do GAPASC. Um evento já foi marcado para a entrega dos diplomas honoríficos, dia 31 de dezembro deste ano.

Na mesma publicação, Gladson revogou decretos de 22 de junho de 2020 que criou o Pacto Acre Sem Covid, que regulamenta o uso de máscaras e medidas restritivas excepcionais e temporárias decorrentes do agravamento da situação epidemiológica da COVID-19.

Veja a relação das personalidades que serão condecoradas pelo governador:

Alysson Bestene Lins;

Paula Augusta Maia de Faria Mariano;

Karolina da Costa Sabino;

Osvaldo de Sousa Leal Júnior;

Adwagner Lopes Prado;

Daiana Dellagostin Aguiar;

José Ribamar Trindade de Oliveira;

Flávio Pereira Da Silva;

Rômulo Antônio de Oliveira Grandidier;

Andrey Cezar Windscheid Cruzeiro de Hollanda;

Paula Augusta de Barros Onety;

Paulo Cézar Rocha dos Santos;

Mauricio Pinheiro Soares;

Eliane Pereira Sinhasique;

Ricardo Brandão;

Silvania Maria Pinheiro da Silva;

Mauro Sergio Ferreira da Cruz;

João Paulo Setti Aguiar;

Marcos Antônio Santiago Motta;

Leonardo Silva Cesário Rosa;

Glaucio Ney Shiroma Oshiro;

Ocimar Da Silva Sales Junior;

Lucas Costa Almeida Dias;

Éden Carlos de Miranda;

Francisco Silva Lima;

Sheila Andrade Vieira;

Thor Oliveira Dantas;

José Maria da Silva;

Agnaldo de Souza Lima;

Vitor Lima Martineli;

Adriano Santos Sales;

Aldo Colombo Junior;

Antonia Francisca de Oliveira;

Edemilson Pereira dos Santos;

Gerbson Francisco Nogueira Maia;

José Gabriel de Souza Mesquita;

Rafael Gomes Garrafiel;

Renata Sonaira Cordeiro Meireles;

Rosineide Monteiro de Araújo;

Marcos Venicius Malveira de Lima;

Maria Auxiliadora Sena de Souza Castro;

Marília Carvalho da Silva;

Por Wanglézio Braga / Foto: Reprodução