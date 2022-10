Homem tenta defender amigo e quase é morto com golpes de enxadeco

- Publicidade -

A ocorrência registrada como tentativa de homicídio aconteceu nesta quinta-feira (27) no entrocamento das BR’s 364 e 425, distrito de Abunã, em Porto Velho (RO).

Um homem de 37 anos foi atacado a golpes de enxadeco por um acusado de 34 anos, que acabou preso em flagrante. O crime aconteceu em um restaurante.

A vítima disse que estava almoçando na hora em que o acusado chegou alterado e xingando o dono do restaurante, um homem idoso.

A vítima interveio pedindo para o acusado não faltar com respeito ao comerciante.

O acusado saiu do local fazendo ameaças e logo depois voltou com um enxadeco nas mãos. Furioso, ele agrediu a vítima com vários golpes e ainda quebrou o carro do homem.

Uma equipe da Polícia Militar passava pelo local e prendeu o acusado. A vítima foi encaminhada para uma unidade médica.