Homem tem casa invadida e é alvejado após ser espancado no interior do Acre

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite deste domingo (30), na altura do km 19, Ramal dos Terçados, zona rural de Sena Madureira.

Um homem identificado como Geraldo dos Santos Barros foi atingido por um disparo de arma de fogo na perna esquerda.

Informações apuradas pela Polícia Militar revelaram que a vítima estavam em casa quando foi surpreendida pelos criminosos. Inicialmente, o mesmo foi agredido a socos e pontapés, sendo retirado de dentro da casa. Quando estavam saindo do local, os agressores efetuaram o disparo.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência juntamente com o Corpo de Bombeiros que, por sua vez, ajudou no resgate do morador até o hospital João Câncio Fernandes.

Até a manhã desta segunda-feira (31), os criminosos ainda não tinham sido localizados pela Polícia.

Fonte/ Portal contilnetnoticias.com