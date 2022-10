Homem tem cabeça aberta após levar vários golpes de taco de baseball

- Publicidade -

Uma tentativa de homicídio ocorreu na tarde deste domingo, 30, na rua Campo Grande, bairro João Eduardo II, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações, a vítima, Arnaldo Ribeiro da Silva, 54 anos, estava ferido e caído no chão, em frente a um estabelecimento, localizado em via pública. O homem relatou que estava discutindo com um homem, quando foi agredido com um taco de baseball, onde o agressor desferiu vários golpes, que atingiram a cabeça e o cotovelo, causando uma fratura.

O proprietário do local, viu o homem sangrando e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deslocou uma ambulância para a ocorrência.

Arnaldo, foi atendido pelos paramédicos e em seguida foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco.