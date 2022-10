Homem sinaliza ‘vaga p/ corno’ na frente da sua garagem e viraliza

- Publicidade -

Um morador do município de Garça, na região Centro-Oeste de São Paulo, tomou uma medida drástica e no mínimo inusitada para impedir que os vizinhos estacionem na porta da casa dele.

No asfalto em frente à residência, o morador pintou a frase “vaga para corno”, cena que repercutiu nas redes sociais. Segundo a prefeitura da cidade, uma equipe esteve no local para conversar com o morador sobre a situação.

À administração municipal, o homem disse estar incomodado com clientes de um bar próximo de casa, que estacionam na porta dele e dificultam o acesso à residência.

O morador foi orientado a retirar a pintura, já que ela não atende às especificações legais de sinalização de trânsito. “Caso não seja efetuado, o autor poderá pagar multa a ser aplicada”, informou a prefeitura.