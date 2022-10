Homem se esconde em caixa-d’água para fugir da polícia, mas acaba preso; Veja vídeo

Um homem foi preso ao tentar fugir da polícia e se esconder dentro de uma caixa-d’água no bairro Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito e outro homem teriam roubado um carro na região. A corporação foi acionada e, por meio das características do veículo, conseguiu identificar a dupla.

A ordem de parada foi dada, mas os dois não obedeceram, fugiram e deram início a uma perguição. Em determinado momento, os suspeitos desceram do veículo e tentaram correr a pé em direções opostas.

Um deles foi detido a poucos metros de onde havia deixado o carro, e o outro subiu em uma laje.

Em um vídeo registrado por uma testemunha, é possível ver que os policiais militares sobem a laje com dificuldade. Em seguida, um agente abre a tampa da caixa-d’água e encontra o suspeito. Sem saída, o homem levantou as mãos e se rendeu.

A dupla foi encaminhada à delegacia do bairro, onde vai prestar depoimento. O veículo foi recuperado e devolvido à vítima.

Veja vídeo: