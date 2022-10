Homem raspa a cabeça como promessa após conseguir tirar CNH depois de 15 anos tentando; Veja vídeo

- Publicidade -

Sabe aquela frase que diz para nunca desistir dos seus sonhos? O mecânico de manutenção de máquinas Cleomar Pereira, de 47 anos, colocou em prática e protagonizou uma cena de superação depois de passar na prova do Detran. Após 15 anos de tentativa para tirar a carteira de habilitação (CNH) de carro, ele conseguiu. Para pagar uma promessa e comemorar a aprovação, Cleomar raspou a cabeça.

Cleomar não lembra quantos testes já fez durante os 15 anos, mas sabe que foram muitos. Ele contou que sempre que sobrava dinheiro pagava o reteste da prova, mas o resultado não era o desejado. O mecânico decidiu fazer a promessa de que iria fazer algo diferente quando fosse aprovado. Até que, uma boa notícia veio no sábado (1º), em Goiânia, após ele resolver tentar mais uma vez e finalmente passar no teste.

A alegria foi tanta que decidiu pagar a promessa lá mesmo no local da prova. Cleomar sentou no meio fio e começou a raspar a cabeça com uma máquina (veja no vídeo acima). A instrutora dele, Dilaila Stepane, que foi essencial na aprovação e o ajudou a conter o nervosismo durante o processo, foi quem gravou o vídeo.

O mecânico conta que ficou eufórico com o resultado positivo, pois é um sonho realizado. Logo após passar no teste, ele contou para a esposa, Fátima Ferreira, que foi a maior incentivadora durante todos os anos.

“Quando eu passei foi uma sensação maravilhosa. Ela [Fátima] também ficou muito feliz quando contei, porque sempre acreditou que eu era capaz”, disse o mecânico.

Cleomar já tinha permissão para dirigir motos, mas agora mudou de categoria. O mecânico explicou que a falta da CNH da categoria B, para carros, já fez com que ele perdesse oportunidades profissionais, pois em muitas vagas era o pré-requisito exigido.

Agora, resta esperar alguns dias para a carteira chegar. Segundo ele, com a nova habilitação, pretende comprar um carro para trabalhar e passear muito com a família.

Veja vídeo:

Homem paga promessa após conseguir tirar CNH depois de 15 anos tentando, em Goiânia