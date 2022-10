Homem que levou filhos a motel: “Confundi paternidade com amizade”

- Publicidade -

O cabeleireiro e influenciador Adriano Gonçalves Castro, solto no último domingo (25/9) após levar os filhos a um motel de Belo Horizonte (MG), se pronunciou sobre o assunto. Nas redes sociais, ele publicou um vídeo em que reconhece ter errado ao permitir que os adolescentes o acompanhassem ao local junto de três garotas de programa.

“Ali no calor da emoção eu acabei compactuando com a vontade deles, acabei confundindo paternidade com amizade. Sem medir consequências, por impulso, um ato que hoje, em sã consciência, eu repudio. Sei que errei, jamais faria isso novamente”, afirma Adriano.

O homem responde pelo crime de abandono intelectual, já que os filhos dele, de 15 e 16 anos, não frequentam a escola há dois anos, conforme apurou a Polícia Civil. Sobre o assunto, no entanto, o cabeleireiro não se manifestou.

“Sempre cuidei dos meus filhos com muita dedicação, muito amor, quem me conhece sabe disso. Coloquei eles na profissão, eles trabalham e moram comigo. Sempre tento proporcionar o melhor pra eles, mas infelizmente cometi esse erro em um momento de alegria”, disse em outro trecho.

Cabeleireiro nega suposta agressão

Uma das garotas de programa contratadas pelo cabeleireiro contou à polícia que Adriano Gonçalves teria a agredido com tapas e puxões de cabelo, além de tirar o preservativo durante a relação sexual sem o consentimento dela. No vídeo publicado nesta quinta-feira, o influenciador nega ter cometido qualquer agressão.

“Eu passei anos da minha vida me dedicando a cuidar da beleza, autoestima e a empoderar as mulheres. Quem me conhece sabe disso, as mães dos meus filhos sabem disso, todos que estão ao meu redor sabem disso. Eu repudio esse ato de agressão contra a mulher”, disse.

“Essa é uma falsa verdade, é mentira. Eu jamais seria capaz de exercer qualquer tipo de violência contra a mulher. Eu não vim no mundo para isso. Vim no mundo para empoderar, encorajar e exaltar a beleza delas”, acrescentou o influenciador.

Relembre

Adriano Gonçalves Castro deixou a penitenciária Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, com tornozeleira eletrônica no último domingo. Ele foi preso em 22 de setembro após levar os filhos a um motel localizado no bairro Olhos D’água, na região Oeste da capital (veja aqui).

Os três teriam saído do Mineirão, após o jogo que deu ao Cruzeiro o acesso a série A, e ido até uma boate. De lá, o cabeleireiro levou os filhos e três garotas de programa ao motel.

Adriano responde pelo crime conjunção carnal mediante fraude, já que uma das garotas o acusou de tirar o preservativo durante a relação sem o consentimento dela, além de agredi-la.

Ele também terá que se explicar por, supostamente, fornecer bebida alcoólica e drogas ilícitas a menores de 18 anos e pelo crime de abandono intelectual, já que os dois filhos dele não frequentam a escola há dois anos.

O profissional era sócio do salão de beleza Mood Beauty, que fica na Savassi, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Pelas redes sociais, o estabelecimento publicou uma nota comunicando que o cabeleireiro foi afastado do negócio.