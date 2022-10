Homem que estava prestes a ficar noivo, descobre traição com ajuda de campainha

A tecnologia mudou a vida de muitas pessoas para melhor em diversos âmbitos da vida. Para um morador do Reino Unido, a instalação de uma moderna campainha com câmera, no entanto, trouxe más notícias. O aparelho, que deveria auxiliá-lo a ter controle sobre a chegada de encomendas, o fez descobrir a traição de sua namorada.

O rapaz de 32 anos contou sua história digna de novela ao The Sun. “Estávamos planejando nosso futuro e conversando sobre reformas para nossa próxima casa [quando descobri a traição]”, disse ele. Juntos há cinco anos, o casal mora sob o mesmo teto.

Antes do ocorrido, acreditando estar tudo bem entre os dois, o homem disse que finalmente decidiu pedir a amada em casamento. Após algum tempo de economias para dar o anel de noivado que ela queria, ele comprou a tão sonhada joia. “O anel deveria chegar em uma quarta-feira. Corri para casa mais cedo a fim de esconder o pacote antes que ela o visse, mas a encomenda ainda não havia sido entregue”, revelou ao site.

“Então, pedi uma campainha eletrônica e a configurei. No dia seguinte, o meu aplicativo disparou às 10h32. Fiquei tão empolgado que saí da reunião para verificar se era o anel. Na entrada de casa, no entanto, parou um carro que eu não reconheci e um homem que eu nunca tinha visto”, declarou ao The Sun.

Atento à câmera que dava ampla visão da entrada de sua casa, o entrevistado viu o amante adentrando a mansão e saindo cerca de duas horas depois.

“Às 12h45, ele deu um beijo de despedida na minha namorada e entrou no carro”, relatou.

Por ser um acessório novo, o rapaz revelou que sua futura noiva não faz ideia de que a campainha tem uma câmera e muito menos que ele recebe as imagens do utensílio em seu celular. “Quando cheguei em casa naquela noite, mal consegui olhar para ela”, lembrou.

Tentando se esquivar das perguntas da namorada, que percebeu que havia algo de errado, ele “apenas disse que estava com dor de cabeça”. “Não entendia porque isso havia acontecido, eu não tinha queixas quando se tratava de nossa vida sexual. Transamos de duas a três vezes por semana”, desabafou.

Dá para perdoar?

Apesar de ser uma situação constrangedora e decepcionante, já que o morador do Reino Unido descobriu que a namorada o traia na cama do casal, ele ainda está indeciso sobre o que fazer.

“Se for apenas sexo, sinto que posso superar”, disse.

Pensando em perdoar a namorada, ele ainda não conversou com ela sobre a traição e admite entender que deveria ter um pouco de “respeito e amor próprio”. “Mas também não consigo imaginar a minha vida sem ela”, confessou ao tabloide.

E você, o que faria no lugar do rapaz?