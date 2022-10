Homem procura delegacia para reclamar de golpe e acaba preso

- Publicidade -

Um homem de 35 anos, procurou uma delegacia nesta segunda-feira (24), para reclamar que estava sendo vítima de um golpe. Ele comprou uma placa de táxi para trabalhar como motorista no município de Itapiranga (a 227 quilômetros a leste de Manaus). Durante consulta ao sistema judicial, foi verificado que o homem estava foragido da Justiça desde 2015.

De acordo com o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª Delegacia Interativa de Polícia do município, assim que o nome do homem foi registrado, o sistema emitiu um alerta de atenção. Uma consulta foi realizada à Vara de Execuções Penais de Manaus, que confirmou se tratar de um foragido da capital por tráfico de drogas e roubo.

O homem já havia sido condenado pela Justiça do Amazonas e cumpria pena no regime semiaberto, quando deixou a capital, sem informar ao poder judiciário.

“Ele procurou a delegacia para se queixar do fato de ter comprado uma placa de táxi para atuar no município e que o vendedor da placa não teria realizado a transferência da licença para o seu nome, conforme pactuado entre as partes”, salientou Nogueira.

Conforme a Polícia Civil, o infrator está detido na delegacia de Itapiranga e aguarda transferência para o sistema prisional em Manaus.