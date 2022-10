Homem mata mãe e cunhada a machadadas; criança ficou ferida

- Publicidade -

Um homem, de 45 anos, é suspeito de matar a própria mãe e a cunhada no município de Tamarana, região Norte do Paraná. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, 26, e uma criança também ficou ferida.

Segundo informações, o homem estaria sofrendo com problemas psicológicos. De acordo com familiares, a busca pelo internamento já estava em andamento, porém sem êxito.

As vítimas foram identificadas como Maria da Luz Prestes, de 65 anos, e Beatriz Prestes, idade não informada. O acusado era filho adotivo de Maria da Luz e, ainda de acordo com a família, teria matado as mulheres em meio à uma crise.

No momento do ataque, o suspeito também feriu o filho da cunhada, de apenas 2 anos de idade. Não há informações sobre o estado de saúde do menino.

Após a ação, o homem fugiu, mas foi localizado por equipes da Polícia Militar. O homem foi detido e levado à delegacia da Polícia Civil, em Londrina.