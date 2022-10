Homem leva enxadadas após pular quintal para furtar galinhas em Rio Branco

- Publicidade -

Um homem identificado por Eriberto da Costa, de 42 anos, quase morreu na madrugada deste domingo, 2, no Ramal São José, no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco.

De acordo com informações, o homem teria pulado a cerca para tentar furtar algumas galinhas no quintal de uma residência, e o proprietário acordou com o barulho das penosas, que fizeram a maior confusão no galinheiro.

Em posse de uma enxada, o dono dos animais, que não teve o nome revelado, efetuou dois golpes nas costas do ladrão de galinhas. Após ser atingido, o homem ainda foi agredido fisicamente pelo proprietário da casa. Em seguida, o dono da residência acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender a ocorrência.

Feito os primeiros atendimentos no local, Eriberto foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável. Conforme os paramédicos do Samu, o homem teve o pulmão perfurado, três fraturas (maxilar, boca e nariz) e várias escoriações na cabeça (couro cabeludo).

O dono do imóvel acompanhou os militares até a Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde fez um boletim de ocorrência relatando o caso.