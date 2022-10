Homem foge de motel sem pagar conta e arrasta portão pela avenida; Veja vídeo

Um homem fugiu de carro sem pagar a conta do motel, e ainda arrancou o portão do estabelecimento com o veículo. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira, 17, em Olinda (PE).

O homem estava acompanhado de uma mulher no motel, que fica na Avenida Senador Nilo de Souza Coelho, a Segunda Perimetral, no bairro Sapucaia, quando atravessou o portão com o carro.

Homem foge de motel sem pagar conta e arrasta portão pela avenida; assista⬇️ pic.twitter.com/9jI89G4U71 — Diário da Amazônia (@DiarioAmazonia) October 18, 2022

Um funcionário do estabelecimento, que prefere não ser identificado, informou ao Terra que o casal chegou na madrugada de domingo, 16, e saiu na manhã de segunda-feira. “Ele pagou uma parte, falou que ia ficar mais um pouco, pediu mais alguma coisa para consumir e, antes de vencer o período dele, ele saiu levando o portão. Ficou uma conta de R$ 240,00”, relatou.

O prejuízo causado pelos danos no portão geraram mais despesas. “Nós remontamos o portão no mesmo dia. Gastamos mais uns R$ 200 em peças e materiais”, completou o funcionário.

A Polícia Civil foi acionada para um registro de boletim de ocorrência. Segundo o funcionário, as investigações estão em andamento, e a polícia está em contato com o estabelecimento.

O Terra procurou a Polícia Civil a respeito do caso, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.