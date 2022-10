Homem finge ter sido assaltado para pegar carona com a PM

- Publicidade -

Um homem de 25 anos foi detido depois de fingir ter sido assaltado para pegar uma carona com a Polícia Militar, em Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais. O caso aconteceu na última sexta-feira (7 de outubro), mas só foi divulgado nesta segunda-feira (10).

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem acionou os militares e disse ter sido assaltado por dois homens encapuzados em frente ao Hotel Central da cidade. Os militares levaram o jovem até o local e pegaram as imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos.

Ao verificarem as imagens, os policiais descobriram que não houve qualquer assalto no local e horário indicado pelo rapaz. Ele, então, confessou que estava bebendo com dois amigos e que eles o deixaram em uma rua da cidade.

Por não ser morador de Formiga, ele disse que não sabia o caminho de volta para o hotel e acionou a Polícia Militar com o intuito de que a viatura o levasse até sua estadia. Foi registrado um boletim de ocorrência por comunicação falsa de crime.