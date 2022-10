Homem fica rondando quintal armado para impedir mulher de sair de casa

- Publicidade -

Um jovem de 22 anos não aceitou que a companheira saísse de casa após uma briga e ficou vigiando a mulher no quintal armado com um revólver. Ele ainda atirou contra policiais em Governador Valadares, no Rio Doce de Minas Gerais, na madrugada desta segunda-feira (24 de outubro). O suspeito foi preso pelos militares.

A vítima de 25 anos contou aos policiais militares que vive junto com o suspeito há sete meses. Há duas semanas o casal estava tendo brigas frequentes e na madrugada desta segunda ela decidiu ir embora para a casa da mãe dela.

O suspeito não aceitou que a vítima deixasse a casa, pegou uma arma e ficou a vigiando do lado de fora. A mulher acionou a Polícia Militar. Ao chegarem no local os militares viram o suspeito andando pelo quintal com a arma de fogo nas mãos.

Quando o homem viu os policiais, ele atirou e ainda gritou: “desce que tem mais para vocês”. Os militares pediram reforço, conseguiram cercar o imóvel e após diálogo, o suspeito deixou a residência e foi preso.

Foram apreendidos um revólver, munições e um cartucho deflagrado. O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia Civil junto com o material apreendido. O caso será investigado.