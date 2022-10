Homem fica em estado gravíssimo ao ser atropelado por motociclista em alta velocidade

- Publicidade -

O pedestre Valderi Rosas do Nascimento, de 41 anos, se envolveu em um grave acidente de trânsito na noite de sábado, 08, na BR-317, estrada de Boca do Acre, na Vila Pia.

Conforme Informações, o homem caminhava na rodovia, quando foi surpreendido por um motociclista que trafegava em alta velocidade na BR. Valderi foi atropelado e ficou caído no asfalto, aguardando socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e imediatamente foi enviada uma ambulância para o local da ocorrência, para prestar os primeiros atendimentos a vítima.

Os paramédicos ao chegar, fizeram os atendimentos iniciais ao homem, que precisou ser entubado dentro da ambulância, em seguida, Valderi Rosas foi encaminhado em estado gravíssimo ao Pronto Socorro de Rio Branco.

De acordo com o Samu, o homem teve fratura nas costelas, fêmur, trauma de tórax e um TCE (Traumatismo Craniano Encefálico), foi entregue no setor de traumas do PS, onde foi avaliado pela equipe de plantão da unidade de saúde.

Veja o vídeo: