“Homem está sem graça”, Valesca Popozuda prefere sexo com mulheres:

Valesca Popozuda é abertamente bissexual. Entretanto, a cantora revelou que tem preferência por fazer sexo com outras mulheres e revelou que vem passando “nervoso” na relação com homens e que muitos só pensam no prazer próprio.

“Tô pegando quem vier e me der vontade. Pode ser menino ou menina. Se pudesse, pegava os dois [homens e mulheres]. Mas se fosse um só, eu pegaria uma mulher. Eu tenho os meus brinquedos, e a transa com os homens está muito sem graça”, explicou, durante uma conversa com o podcast Papagaio Falante.

Na sequência, Valesca explicou que passa por maus bocados na relação com homens. “Têm uns que dá até nervoso… Tem que ensinar como chupar, não dá… dá um nervoso. Eu pularia para o barco da menina. Ia ficar muito feliz com uma menina”, contou.

A cantora completou o discurso opinando que é necessário se preocupar com o prazer alheio durante o sexo. “Numa relação a dois, você tem que se preocupar com sua parceira, tem que ser recíproco com os dois, e na cama você não pode só se favorecer. Hoje em dia, os homens só se preocupam com eles na hora da transa”, finalizou.