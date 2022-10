Homem escapa de execução jogando cadeira em suspeito; Veja vídeo

- Publicidade -

A ação criminosa aconteceu no bairro Raiar do Sol e foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens mostram vários clientes sentados, quando um suspeito armado chega e engatilha a pistola e atira em direção a homem que estava sentado.

Ao perceber a ação, o homem joga uma cadeira no suspeito e sai correndo. Outros clientes também saem correndo assustados. Ao perceber que não ia conseguir executar o alvo, o suspeito foge.

Uma mulher chega a passar mal com o susto. Em uma das mesas estava sentada uma família com uma criança. A Polícia Civil investiga o caso.

Veja vídeo: