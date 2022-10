Homem é preso suspeito de tentar abusar vizinha após pedir água

Um homem de 45 anos foi preso suspeito de tentar estuprar a vizinha, de 50, nesta segunda-feira (17). A tentativa ocorreu na casa da vítima, no bairro Tropical, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. A mulher foi socorrida por uma moradora que ouviu os pedidos de socorro da vítima. O suspeito estava escondido na casa de outra vizinha, onde prestava serviço como pedreiro, quando foi levado pelos policiais.

De acordo com a vizinha que ajudou a vítima, a mulher estava dentro de casa lendo a bíblia, quando o suspeito bateu no portão dela e pediu um copo com água. Quando a mulher se virou, o suspeito a empurrou para dentro de casa, fechou a porta e colocou uma faca no pescoço dela.

O suspeito teria obrigado a vítima a ficar em silêncio enquanto ele tirava a roupa dela para cometer o estupro. Entretanto, a mulher se negou a ficar calada e gritou por ajuda. Neste momento, a vizinha que auxiliou a mulher foi até a moradia dela para saber o motivo dos gritos. No local, a vizinha avistou o homem com uma faca nas mãos. Ao ver a vizinha a vítima saiu correndo, abraçou a mulher e contou sobre a tentativa de violência sexual. A vizinha levou a vítima para a residência dela e chamou a polícia.

Em meio a confusão, o suspeito fugiu para a casa de outra vizinha. No local, ele prestava serviço como pedreiro e teria usado como pretexto a necessidade de terminar a obra rápido. Desconfiando do nervosismo do homem, e percebendo a movimentação na rua, a mulher foi informada pelos vizinhos que o homem havia acabado de tentar cometer um estupro na região. Os militares entraram na casa da mulher e conseguiram prender o homem que estava com uma faca debaixo da blusa.

“Infelizmente nós não podemos mais confiar em ninguém. Todos se conhecem, todos nós moramos no mesmo lote. Ele bateu na porta dela pedindo um copo com água porque havia brigado com a esposa e estava nervoso. Quando ele foi ser auxiliado, atacou a mulher que acreditou nele e queria ajudar”, disse em anonimato a vizinha que auxiliou a vítima.

Estado de choque

A esposa do suspeito de cometer a tentativa de estupro, que preferiu não se identifcar, disse à reportagem de O TEMPO, que não sabia que o companheiro já teria sido preso por tentativa de violência sexual, nem mesmo, que ele havia tentado estuprar a vizinha do casal. A mulher ainda contou que, na noite anterior, ela teria sido agredida pelo suspeito com tapas e arranhões.

“Ele havia usado cocaína e queria dinheiro para comprar mais [droga]. Ele me pediu os R$ 50 que estava na minha carteira, como eu neguei a dar, ele me agrediu, pegou R$ 30 da minha bolsa, saiu de casa e não voltou. Nem sei para qual delegacia ele foi levado, nem sei no que pensar”, disse a mulher em estado de choque.