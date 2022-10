Homem é preso suspeito de matar ex e agredir filho dela, de 9 anos

- Publicidade -

Um homem foi preso suspeito ontem, suspeito do assassinato da ex-namorada Thaís Rodrigues de Abreu, 31, e de agredir o filho dela de 9 anos. O crime ocorreu na madrugada do último sábado (1º), na comunidade Vila Kennedy, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro.

À reportagem reportagem, o primo de Thaís, José Carlos, relatou que o suspeito, João Vitor Lopes, 20, fazia entregas de empadas e doces vendidos por ela e namorou a vítima por pouco tempo. José Carlos conta que Lopes não aceitou deixá-la após a mulher decidir terminar o relacionamento.

De acordo com o familiar, João Vitor foi até a casa da vítima e a estrangulou. Ele também teria batido a cabeça de um filho dela repetidas vezes no chão.

“O menino acordou pra beber água e ele [João Vitor] mostrou a mãe [da criança] morta e disse que faria a mesma coisa com ele. João Vitor bateu a cabeça do meu primo no chão, deu um mata-leão e ele desmaiou. O Lucas ainda está no hospital, mas graças a Deus está bem, ele está se recuperando. O irmão mais novo pede pela mãe toda hora. A família está destruída”, afirma.

Após ser preso, no fim da tarde de ontem, João Vitor foi levado pela PM à Delegacia de Homicídios, na Barra da Tijuca. Ele se manteve em silêncio durante o interrogatório.