Homem é preso por suspeita de armazenar 54 kg de maconha em casa

Um homem foi preso após ser encontrado com 54 quilos de maconha na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. Segundo a Polícia Militar, a prisão do suspeito e a apreensão da droga aconteceram no sábado (22).

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi encontrado depois dos policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado receberem uma denúncia sobre o mau cheiro da droga no bairro Vila Amorim.

Ainda segundo a Polícia Militar, o homem foi encontrado em uma residência e contou que era pago para manter a droga no local. A maconha estava dividida em 69 tabletes e uma balança também foi apreendida.

O suspeito foi preso por tráfico de drogas e encaminhado para a 11ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras), mesmo local para onde a droga foi levada.

G1