Homem é preso e cachorrinha do suspeito enfrenta policiais; Veja vídeo

- Publicidade -

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante, no dia 6 de outubro, após furtar um estabelecimento comercial, no bairro Funcionários, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O suspeito estava acompanhado de outros dois homens, que conseguiram fugir a pé, e de uma cadelinha, que permaneceu no local a todo instante.

O que chamou a atenção dos policiais, que filmaram a prisão do suspeito, foi a atitude da cachorrinha. Ela enfrentou os militares e impossibilitou que entrarem na viatura. Minutos depois, a cadelinha se acalmou e acompanhou o dono, que estava algemado no interior do veículo das forças de segurança.

Mais um fato que chama a atenção no vídeo, é que o bichinho ao entrar na viatura esconde o rosto. Em tom de brincadeira, os militares chamam a cadelinha de “cúmplice” enquanto registravam a cena.

De acordo com o registro da ocorrência, a polícia foi acionada pelo dono do comércio. No local, os militares avistaram três homens saindo do estabelecimento. Um deles estava com um televisor nas mãos e era acompanhado por uma cadela. Em meio a perseguição, dois homens conseguiram fugir a pé. O homem que estava com a TV e com a cachorrinha foi preso.

Diversas imagens de câmeras de vigilância da região já flagraram o homem realizando furtos a estabelecimentos comerciais do bairro em companhia da cachorrinha.

Veja vídeo: