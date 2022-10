Homem é preso após tentativa de homicídio e capotar carro durante perseguição

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares receberam a informação de que o homem havia tentado matar três pessoas em Jacareí e fugido pela rodovia sentido São José dos Campos.

A PM localizou o carro em alta velocidade na Dutra e iniciou a perseguição. Durante a fuga, o veículo bateu contra os dois carros e capotou em seguida. O motorista foi detido e socorrido ao Hospital Municipal da Vila Industrial, onde permaneceu sob escolta policial.

Dentro do carro, segundo a SSP, foram encontradas quatro armas de fogo, R$ 70, um celular, uma balaclava, uma máscara e duas perucas. A polícia identificou que o veículo foi furtado em 14 de setembro deste ano e estava com as placas adulteradas. Os objetos, assim como o carro, foram apreendidos.