Homem é preso após ser flagrado abusando irmãs de 4 e 8 anos

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante nessa segunda-feira (17), em Campo Grande, após ser flagrado estuprando duas irmãs de 4 e 8 anos. As meninas estavam brincando na varanda de casa quando foram abusadas pelo homem, que negou o crime.

Informações passadas são de que o crime aconteceu por volta das 16 horas, quando as meninas estavam na varanda e o vizinho se aproximou do portão vazado as chamando. Ele mostrou no órgão genital para as crianças e passou a mão no corpo das meninas.

Uma assistente social que passava pela rua flagrou o abuso e acionou a polícia. A família das meninas estava no interior da residência. Quando os policiais chegaram, o homem negou o crime. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Ainda segundo informações, um menino de 10 anos já teria sido agredido e abusado pelo homem. A irmã do suspeito disse que ele é esquizofrênico, mas não há laudos para atestar a doença.

As crianças devem passar por atendimento psicológico na Depca (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente).