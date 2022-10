Homem é preso acusado de agredir a mãe e os sobrinhos por disputa de herança

- Publicidade -

Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite de terça-feira, 11 de setembro, no Beco do Mijo, localizado no bairro da 6 de agosto, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Ricardo Coelho de Farias, 54 anos, é acusado de ter agredido a própria mãe, as sobrinhas, e um adolescente de 14 anos. Segundo informações de uma sobrinha do acusado, o homem é bastante violento, e sempre vai na casa dos familiares brigar por herança.

Na manhã da última terça, Ricardo foi até a residência dos parentes que fica próximo à casa dele, e pediu que sua mãe vendesse todos os imóveis e desse a parte dele da herança. Porém, a idosa disse ao homem que não era assim, que para vender tudo levaria muito tempo.

O acusado ficou com raiva após a negativa da mãe, e começou uma série de agressões. Primeiro ele jogou um balde de água na sua genitora e partiu para cima da mãe, só não conseguir agredir, porque os sobrinhos interviram e protegeram a idosa.

Vizinhos vendo toda aquela situação, ligaram para o Copom e acionaram a Polícia Militar e o Samu.

Logo em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou ao local, e atendeu a vítima, um menor de 14 anos. Após ser atendido, o adolescente não precisou ser encaminhado ao Pronto Socorro e permaneceu em casa.

Uma guarnição da PM deu voz de prisão, e conduziu Ricardo Coelho à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde foi lavrado um boletim de ocorrência contra o mesmo.

As quatro vítimas também foram à delegacia prestar depoimento as autoridades policiais.