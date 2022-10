Homem é morto por agente de segurança pública ao tentar assaltar trabalhadora

- Publicidade -

Um assalto mal sucedido acabou com um criminoso morto e outro preso pela Polícia Militar do Segundo Batalhão. A ocorrência foi registrada na noite desta quinta-feira, 06, na BR-364, no Loteamento Santa Afonso, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações, uma dupla chegou no local, conduzindo uma motocicleta de cor vermelha, modelo Titan, de placa NAA-9964, e anunciou o assalto em uma barraca de alimentação. Muitos clientes perceberam a ação dos bandidos, inclusive um agente da segurança pública que estava se alimentando.

O agente deu voz de prisão ao assaltante, que não obedeceu ao comando e ainda apontou a arma para o policial, atirando na direção do agente, que revidou, acertando o criminoso identificado por Gabriel na altura da clavícula. Logo em seguida, o comparsa que estava na moto se rendeu, pois o mesmo não estava armado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas ao chegar no local, só puderam atestar o óbito, o assaltante já estava sem vida.

Uma guarnição da PM foi acionada, e imediatamente se deslocou até o local, onde efetuou a prisão do assaltante e isolou a área onde estava o corpo do segundo criminoso. Ao lado do corpo de Gabriel, é possível ver a arma usada no crime, um revólver Taurus, calibre 38. A moto usada pela dupla criminosa tem restrição de roubo.

O veículo e o criminoso foram encaminhados para a Delegacia Central de Flagrantes – Defla, onde será lavrado um boletim de ocorrência, e o bandido ficará a disposição da justiça.