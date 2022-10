Homem é jogado de carro e baleado no meio da rua; Veja vídeo

- Publicidade -

Jocelino Macedo dos Santos, 40, foi baleado e agredido fisicamente por criminosos na noite desta segunda-feira (3), por volta das 20h10 na Rua Belém, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. Ele havia sido sequestrado horas antes e torturado por traficantes

De acordo com policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima sofreu uma tentativa de homicídio e ação dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança de uma casa no local.

Nas imagens três criminosos descem de um carro preto e jogam a vítima na rua. Entre os criminosos há uma mulher, que está armada e efetua disparos contra Jocelino. Os tiros atingiram o quadril e a perna da vítima. Não satisfeitos, os traficantes ainda agrediram o homem com uma pedra. Apesar das agressões, Jocelino saiu vivo da situação e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na zona centro-sul.

O crime, segundo a polícia, tem relação com uma dívida do tráfico de drogas. O caso é investigado pela Polícia Civil, que deve usar as imagens das câmeras de segurança para identificar os bandidos.

Veja vídeo: