Homem é flagrado traindo a esposa com travesti

Um homem de 28 e uma travesti de 18 anos foram presos por lesão corporal recíproca após confusão em uma vila de apartamentos no bairro Cuniã, zona Leste de Porto Velho (RO) nesta tarde de segunda-feira (17).

O Rondoniaovivo apurou que uma jovem de 18 anos encontrou o marido na casa da travesti, que seria amante dele. O rapaz ao ser questionado pela mulher gritou que estava no local sendo mantido em cárcere privado pela travesti.

A esposa então com a ajuda de uma testemunha arrombou a porta e resgatou o marido. Neste momento houve intenso bate-boca e o homem teria afirmado que foi até o local apenas para terminar o relacionamento extraconjugal.

Porém, a travesti não teria aceitado e com uma faca ameaçou, agrediu e trancou ele no apartamento. Com a chegada da PM, a travesti alegou que também tinha sido agredida pelo amante.

Os dois então receberam voz de prisão e foram levados ao Departamento de Flagrantes. Já na delegacia, a travesti aproveitou um momento de distração da mulher do seu amante e a agrediu com socos, tapas e puxões de cabelo até ser contida pelos policiais.