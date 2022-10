Homem é executado a tiros após sair de bar na fronteira

- Publicidade -

Júnior dos Santos Silva, também conhecido pelo apelido de “Rato”, é a vítima mais recente de crime de execução ocorrido no município de Epitaciolândia, fronteira com a Bolívia.

Apesar de todas as operações realizadas pelas Forças de Segurança, a matança continua, em uma suposta “guerra” entre facções criminosas que disputam território do tráfico de drogas na região de fronteira.

De acordo com informações, Júnior “rato” foi assassinado na noite desta quarta-feira, 26, por volta das 22h10, quando teria saído de um bar e caminhava pela rua Zuila Bezerra, no bairro Aeroporto.

Testemunhas revelaram à polícia que os dois desconhecidos efetuaram diversos tiros contra a vítima, que foi atingida com pelo menos quatro tiros, duas na região do abdômen, uma abaixo do umbigo e uma no tórax, no lado esquerdo.

O corpo da vítima deverá ser trazido à sede do Instituto Médico Legal-IML em Rio Branco, para exame cadavérico, que auxiliará o processo investigatório.,