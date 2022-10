Homem é detido ao voltar pra cidade, após assaltar mototaxista na zona rural de Brasiléia

- Publicidade -

Uma movimentação foi registrada no final do dia desta sexta-feira, dia 28, na avenida Manoel Marinho Montes, parte da cidade de Brasiléia, após vários mototaxistas segurar um homem até a chegada de uma guarnição da Polícia Militar.

Somente após um mototaxista e o detido chegar na delegacia, o fato foi esclarecido. Segundo foi registrado no Boletim de Ocorrência (B.O.), Davi Souza de Almeida, de 21 anos, teria fretado um mototaxista horas antes, para que o levasse até um ramal localizado no km 7 da BR 317 (Estrada do Pacífico), sentido Assis Brasil.

Quando o mototaxista acessou o ramal, Davi sacou de uma arma branca (canivete), o posicionando no pescoço do motociclista, anunciando um assalto. Para seu azar, não sabia que a vítima sabia de técnica de auto defesa, que conseguiu imobilizar o ladrão e tomar a arma.

Após a ação de defesa, o mototaxista conseguiu sair ileso do local com sua moto, deixando o ladrão para trás. Ao retornar para cidade, teria tentado ligar para o número 190, mas, não conseguiu registrar o fato por telefone, deixando para fazer logo depois.

Para surpresa do mototaxista, percebeu que o homem que havia tentado lhe roubar, já estava de volta para a cidade e andava tranquilamente pela avenida. Com ajuda de terceiros, conseguiram reter o acusado até a chegada dos policiais que o levou para a delegacia.

Davi estava com o mesmo canivete e as roupas dentro de uma mochila, que havia trocado para possivelmente cometer outro crime, mas, sua aparência não deixou que passasse desapercebido. O mesmo seria ouvido pelo delegado plantonista, que o encaminharia ao judiciário para as medidas de praxe.

