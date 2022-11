Homem dispara em apartamento e mata vizinha do andar de cima

- Publicidade -

Uma mulher morreu após ser atingida por uma bala perdida vinda do apartamento debaixo do dela. O morador do apartamento disparou vários tiros que atravessaram o teto do imóvel e atingiram a vítima em Clemmons, na Carolina do Norte (EUA).

A polícia de Forsyth afirmou que o nome da vítima é Alia Matti Balola, de 37 anos, e o suspeito por ter dado os disparos é A’Monte Zariq Jones, de 20 anos.

A corporação respondeu a um chamado de tiroteio no subúrbio da cidade. Ao chegar no local e entrar no imóvel, avistaram o corpo de Alia caído ao lado da cama com ferimentos de bala no torso. O suspeito de ter disparado a arma contou que acabara de ter tido uma briga doméstica e, por isso, os disparos.

“Como sempre, qualquer perda de vida é uma perda para nossa comunidade. Apesar de nossos corações estarem pesados, estamos tristes com a trágica perda de vidas. Tenha certeza, a investigação está em andamento e a justiça será feita”, disse o responsável pelas investigações e delegado, Bobby F. Kimbrough. (Com informações de UOL).