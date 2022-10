Homem denuncia furto de moto e depois lembra havia deixado na casa de amiga

No domingo, 16, um homem chamou a Polícia Militar (PM) para registrar que sua moto Honda CG Titan 150 de cor azul, tinha sido furtada, em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima contou a polícia que chegou em casa, deixou a moto no quintal com a chave na ignição e foi fazer seu jantar.

Após algum tempo percebeu que o veículo havia sumido. A guarnição registrou a ocorrência e saiu em patrulhamento para tentar localizar o veículo.

Entretanto, passado algumas horas, a vítima procurou a delegacia de Polícia Civil e explicou que sofre de depressão e que às vezes se esquece das coisas, e por acreditar que sua moto havia sido furtada chamou a PM para registrar a ocorrência.

Todavia, ele havia deixado à motocicleta na casa de uma amiga, e ido para casa a pé, fato confirmado pela colega.