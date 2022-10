Homem de 70 anos é preso em flagrante por abuso de vulnerável

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de agressão. Porém, fizeram contato com a vítima, uma menina de 13 anos, que relatou estar na sala da casa de sua avó, assistindo desenho, quando o namorado da idosa, um homem de 70 anos, começou a “passar a mão no seu corpo, nos braços e seios” e falar frases de cunho sexual.