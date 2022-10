Homem ateia fogo em restaurante que errou seu pedido; Veja vídeo

Um homem de 49 anos foi preso na cidade de Nova York após incendiar uma restaurante que teria errado seu pedido. O local teve um prejuízo estimado em mais de R$2,5 milhões.

No vídeo, que foi compartilhado em uma rede social, é possível ver o homem jogando gasolina no local e em seguida acendendo um fósforo para causar o incêndio. O autor do acaba também sendo atingido pelo fogo, mas consegue escapar. O suspeito foi preso duas semanas depois do crime, mas liberado após prestar depoimento. Segundo a polícia, o homem disse que estava “bêbado e com raiva”.

Veja o vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros: