Homem arremessa botijão de gás na cabeça de PM durante abordagem; Veja vídeo

Condenado por roubo e receptação, Alef Ribeiro do Nascimento, 28, é acusado de ter arremessado um botijão de gás na cabeça de um policial militar durante uma abordagem. De acordo com o site Uol, a abordagem aconteceu na noite de sábado (1º), no Jardim Julieta, zona norte de São Paulo.

Imagens de uma câmera de sgurança mostram que os soldados Bispo e Bressoline, da 1ª Companhia do 5º Batalhão (Parque Novo Mundo), suspeitaram de um rapaz que aparentava estar com uma arma sob a blusa. Os militares abordaram o suspeito, que resistiu. Ao tentarem imobilizá-lo, dois homens e duas mulheres aparecem no local e iniciam um tumulto.

Durante a confusão, o suspeito da abordagem cai no chão e consegue fugir. Enquanto isso, os policiais militares são atacados com cadeiras, tijolos e pedras. Ainda nas imagens, é possível perceber quando um homem arremesa um botijão de gás contra a cabeça do soldado Bispo que cai desacordado no chão.

Os policiais militares informaram que o botijão foi arremessado por Alef. O caso foi parar no 39º Distrito Policial (Vila Gustavo), onde a ocorrência acabou registrada como tentativa de homicídio, lesão corporal, resistência e incitação ao crime. Segundo o Uol, Bispo foi internado em um hospital e permaneceu em observação. O colega de farda dele, soldado Bressoline, levou uma tijolada na perna, mas passa bem.

Ainda de acordo com a PM, Alef, que conseguiu fugir, já é condenado a seis anos de prisão por roubo e receptação. Ele passou por vários presídios e em 27 de maio de 2019, foi beneficiado com a prisão domiciliar. Segundo boletim informativo da Secretaria Estadual da Administração Penitenciária(SAP), ele tinha bom comportamento na prisão.

