História e Cultura: saiba mais sobre ascensão de ‘Napoleão Bonaparte’ ao trono Francês

Napoleão foi um figura, mais que emblemática na história mundial. Não somente, pelos seus feitos militares mas, pela sua capacidade de governar a sua nação em momento conturbado.

Um homem de pequena estatura , nascido na pequena Ilha de Córsega, desponta na carreira militar e política, para ser tornar o homem mais badalado do século XVIII e XIX.

A contar do momento, da revolução francesa, e as batalhas vencidas contra os contrarevolucionarios. Exércitos de duas nações (Austríacos e Prussianos), invadem a França com o intuito de restaurar o antigo regime. Bonaparte, com apenas 23 anos de idade, é convidado a liderar as tropas revolucionárias, para expulsar os invasores. E com toda a sua maestria militar, Napoleão derrota os exércitos inimigos.

A partir deste momento, ficou notável que Bonaparte não era um general comum. E começou a ganhar prestígio popular em meio a instabilidade política da sua nação. Cada batalha vencida, o povo o adorava ainda mais. Até chegar o dado momento, no governo burguês dos Girondinos, Napoleão é convidado a dá um suposto “Golpe do 18 do Brumário” e assumir o poder como um dos Cônsul.

Napoleão ao fazer parte do governo francês, deu continuidade aos idéias revolucionários, com o seu famoso “Código Napoleônico”. Onde ficou estabelecido: casamento civil (separado do religioso), defesa da propriedade privada, direito a igualdade individual, igualdade civil, educação pública. Mas em dois pontos foram muito conversadores, restabelecendo a proibição de greves e a escravidão nas colônias.

Em seu governo, juntamente com mais dois cônsules (Jean-Jacques-Regis e Charles-François Lebrun), Napoleão como o primeiro e principalmente cônsul, se destacou por suas medidas autoritárias. Durante este período, Bonaparte controlou a instabilidade política, econômica e social.

A fundação do Banco Francês, a criação de uma nova moeda o franco, a venda da Luisiana para os EUA, foram soluções para o lado financeiro da nação.

No campo religioso, o catolicismo foi decretado como religião oficial (Concordata de 1801), satisfazendo ao clero. Pelo lado diplomático, foi assinado um acordo de paz, com a sua principal inimiga, a Inglaterra, “O tratado de Amiens, de 1802”.

Pelo lado social, foram feitos investimentos e muitas obras públicas, escolas e Liceus. Melhorando a educação e as condições de vida dos cidadãos.

Todas essas medidas levaram Napoleão ao trono francês, como um dos poucos imperadores democráticos, convocando um plebiscito para que o povo o escolhe-se como imperador.

Toda a sua genialidade como governante, ainda teria sua maestria maior com os seus incríveis feitos em guerra, as chamadas guerras napoleonicas.

Fonte/ Portal Monstros da História