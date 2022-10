História e cultura: Conheça a sórdida história de Josef Stalin – O ditador soviético

O maior líder da URSS (União das Repúblicas Socialista Soviéticas), José Stalin, governou dos anos 1927 a 1953.

Seu governo foi marcado por uma ditadura repressora aos seus opositores, censura aos meios de comunicação, culto ao líder, propagandas a favor de sua imagem e avanço do bloco soviético ao ponto de se tornar uma grande superpotência territorial, industrial, militar e nuclear.

Josef nasceu no dia 18 de dezembro de 1878, em Gori, na Geórgia, então anexada ao Império Russo. Filho de pai sapateiro e mãe costureira.

Em sua juventude, foi enviado para o Seminário Teológico na capital da Geórgia, onde foi expulso em 1899, acusado de subversão. Mas foi durante o seminário que teve contato com as ideias marxistas, dando início a sua carreira revolucionária.

Em sua rebelde militância revolucionária, chegou a organizar greves e fez parte do “Partida Comunista Bolchevique”, onde foi editor do jornal Pravda (Verdade).

Além do mais, teve encontro partidário com Lenin e foi preso diversas vezes, no qual foi apelidado de Stalin (homem de aço).

Após eclodir a revolução russa, Stalin teve papel fundamental como secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. No qual, teve embates políticos com o seu rival, o general revolucionário Leon Trotski, pela sucessão suprema soviética.

Com a morte de Lenin, Josef foi nomeado como sucessor e Trotski foi exilado e perseguido.

Sob o seu governo, procurou fortalecer a política socialista internamente, estruturando um estado forte como prioridade, para depois expandir a revolução para a Europa.

Na década de 1920 lançou o “Plano Quinquenal”, que tinha como objetivo, criar metas que o país deveria alcançar a cada 5 anos.

Os primeiros anos foram usados para uma industrialização forte e passar para o estado toda atividade econômica. Inclusive, propriedades rurais, que foram confiscadas, gerando fome ao país.

Desta forma, Stalin confiscou os cereais da Ucrânia, gerando o cruel “Holomodor”, no qual levou milhões de ucranianos a morrerem de fome.

Para eliminar os dissidentes do Partido Comunista e opositores, o ditador soviético lançou uma campanha brutal de perseguição. Segundo estimativas atuais, cerca de 800 mil pessoas foram mortas pela Grande Expurgo de Moscou.

Na segunda guerra mundial, os soviéticos tiveram um considerável protagonismo ao vencer os nazistas e serem o primeiro país a invadir Berlin. Tal feito, facilitou as negociações de Stalin, nas conferências de Teerã, Ialta e Postdam, por um território de influência privilegiado, difundido o socialismo por toda a Europa. Começaria assim a Guerra Fria.

Os tempos da bipolaridade da Guerra Fria, as divergências entre os grupos capitalista e socialista persistiram até a morte de Stalin.

O ditador soviético morreu no dia 5 de março de 1953, vítima de uma derrame cerebral. Seu funeral contou com a presença de milhares de pessoas e Nikita Khrushchov foi o seu sucessor.

Fonte/ Portal Monstros da História