Hemoacre reforça os pedidos de doação de sangue devido ao baixo nível de estoque

Para intensificar a campanha de doação no Estado, o hemocentro realizou, no último final de semana, em Plácido de Castro, uma ação de coleta.

“Continuamos fazendo o chamamento à população para que doem, pois precisamos estar com estoques cheios para atender as demandas de cirurgias. Em Plácido de Castro, conseguimos coletar 58 bolsas. Só para destacar, cada uma delas pode salvar até quatro vidas. A doação é muito importante e essencial”, disse Josiane Amorim, gerente geral do Hemoacre.

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Os adolescentes com 16 e 17 anos só podem doar com a autorização dos pais ou responsáveis legais.

O candidato não precisa estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes.

O hemocentro funciona de segunda a sábado, inclusive, nos feriados, das 7h às 18h. O procedimento também pode ser previamente agendado, por meio do número: 3248-1380.

Fonte/ A Gazeta do Acre