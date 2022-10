Hemoacre faz apelo a doadores com ‘urgência’ por causa do baixo estoque de sangue

- Publicidade -

Por causa do baixo estoque de sangue, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) precisa de doadores voluntários para reverter o cenário preocupante de armazenamento sanguíneo e continuar com o atendimento das emergências de transfusão que acontecem a todo instante.

A unidade pede com urgência voluntários do tipo O negativo, sangue que atualmente tem a menor reserva. Apesar de receber transfusão apenas dele mesmo, esse tipo pode ser recebido em qualquer pessoa e é utilizado quando não há tempo de realizar exames que comprovam os dados sanguíneos do paciente.

Todos os doadores são importantes. Para reverter o cenário, o Hemocentro pede para que os voluntários compareçam na unidade, que funciona de segunda a sábado, das 7h da manhã até às 18h da noite. Doadores de primeira viagem e os que já são fidelizados são bem-vindos.

“Todos os tipos de sangue são necessários. Nossas emergências, cirurgias e intercorrências estão acontecendo a todo momento. Pessoas doentes não podem esperar. Nossa responsabilidade como cidadão é fazer com que vidas sejam salvas através do ato de solidariedade que é a doação de sangue”, pontua Alrydyany Freitas, enfermeira do Hemoacre.

Para a doação, é necessário levar um documento oficial com foto. Os voluntários precisam ter acima de 16 anos, estando acompanhados de um responsável legal. Além disso, o doador precisa estar descansado, não ter ingerido bebida alcóolica nas últimas 12 horas, não ter fumado nas últimas três horas antes da doação e não estar em jejum. Também é preciso pesar no mínimo 50 kg e não ter tido gripe, resfriado ou Covid-19 nos últimos 15 dias.